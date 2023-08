 Immer ein offenes Ohr: Die Kolleg:innen von der Anmeldung in unserer Hauptgeschäftsstelle

Die Kolleg:innen von der Anmeldung der Hauptgeschäftsstelle sind für viele Mitglieder der erste Kontakt mit dem Berliner Mieterverein. Mit welchen Anliegen bin ich dort richtig und wie kann ich mich gut auf das Gespräch vorbereiten? Ein Einblick.

Der erste Kontakt

Wer unser Service-Telefon anruft, landet bei den Kolleg:innen der Anmeldung in der Hauptgeschäftsstelle. Im Unterschied zu den anderen Beratungszentren, die nur Mitglieder für persönliche Beratungstermine empfangen, ist die Anmeldung in der Hauptgeschäftsstelle auch die erste Anlaufstelle für die meisten anderen Anliegen von Mieter:innen. Die Kolleg:innen vereinbaren Termine, leiten die Ratsuchenden an die richtigen Ansprechpartner:innen weiter und geben erste Informationen zu den Vorteilen einer Mitgliedschaft oder auch für das weitere Vorgehen bei Mietrechtsfällen. Vor Ort nehmen sie Unterlagen von Mitgliedern persönlich entgegen und geben die richtigen Formulare für die Beratung aus. Wo Stress mit Vermieter:innen für Verwirrung sorgt, ist die Anmeldung in jedem Fall ein guter Wegweiser und schafft Klarheit.

Immer gut informiert

Durch den direkten Kontakt mit den Ratsuchenden sind unsere Kolleg:innen immer am Puls der Zeit und wissen, welche Probleme und Sorgen bei den Berliner Mieter:innen gerade besonders schwer wiegen. Sie kennen die Stoßzeit überhöhter Betriebskostenabrechnungen (Ende des Jahres) und bemerken jede Mietrechtsänderung am anschließenden hohen Beratungsbedarf. Nachdem das Bundesverfassungsgericht 2021 den Mietendeckel gekippt hatte, konnten die Kolleg:innen in der Anmeldung allen Anrufenden mitteilen, dass es glücklicherweise mit der Mietpreisbremse ein anderes Instrument gibt, das in vielen Fällen genauso, manchmal sogar noch größere Mietminderungen ermöglicht. Doch auch (traurige) Trends wie die kontinuierliche Zunahme an Eigenbedarfskündigungen bekommen die Kolleg:innen hier direkt auf der persönlichen Ebene mit und können mit Informationen über die Handlungsmöglichkeiten oft schon für etwas Beruhigung sorgen.

Gute Vorbereitung macht Freude

Was eigentlich selbstverständlich sein sollte, den Kolleg:innen dennoch immer große Freude bereitet, ist eine gute Vorbereitung auf den Anruf oder den persönlichen Besuch unserer Mitglieder. Um Zeit zu sparen und anderen Ratsuchenden eine genauso schnelle Beantwortung ihrer Fragen zu ermöglichen, sollten die Wünsche, Probleme oder Fragen schon vor dem Anruf klar sein. Wer dann noch die Mitgliedsnummer parat hat, sorgt für ein Lächeln beim Gegenüber. Liegt bereits ein Schreiben von uns vor, finden sich dort meist alle nötigen Informationen.

Wo bekomme ich weitere Hilfe?

Die Anmeldung gibt gerne Auskunft über einzuhaltende Fristen. Darüber hinausgehende rechtliche Fragen können die Kolleg:innen nicht beantworten, weil sie keinen juristischen Abschluss haben. Auch wenn es „nur um eine ganz kleine Frage“ geht, sind in diesem Fall unsere Anwält:innen in der Beratung die richtigen Ansprechpartner:innen. Bei Bedarf leiten die Kolleg:innen Mitglieder an die telefonische Kurzberatung weiter, die wöchentlich jeden Tag Sprechzeiten hat.

