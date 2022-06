Hausbesuch im Nachbarschaftsladen B-Laden „Die reißen die letzten bezahlbaren Häuser ab“

In der Lehrter Straße 30 befindet sich der Nachbarschaftsladen B-Laden. Hier treffen sich seit 1988 Initiativen und wohnungspolitisch Aktive aus dem Moabiter Kiez und bieten Mieter:innen eine Anlaufstelle für Probleme. Wir haben mit Susanne Torka vom Träger des B-Ladens, dem Verein für eine billige Prachtstraße, über die Arbeit des Vereins und die Herausforderungen im Kiez gesprochen.

Die Lehrter Straße in Moabit hat eine bewegte Geschichte hinter sich: Im 19. Jahrhundert befanden sich hier auf der einen Seite Wohnhäuser für Offiziere, Dienstwohnungen und Kasernen, auf der anderen eine Bahnanlage, Militärbauten und ein Gefängnis. Anfang des 20. Jahrhunderts folgte der Bau von Mietshäusern, die nach der Wiedervereinigung umfangreich saniert wurden – auch, weil die Straße durch den Mauerfall deutlich stärker in das neue Stadtzentrum gerückt war. Heute haben sich hier – unweit des Hauptbahnhofs und in einer zunehmend attraktiven Lage – Firmen, neue Büros und Co-Living-Apartments angesiedelt. Die bekannte Folge dieser Entwicklung: steigende Mieten und Verdrängung.

Das Vereinsmotto: „37 Kneipen, aber bezahlbar“

Inmitten dieses dynamischen Umfelds hält der Verein für eine billige Prachtstraße seit mehr als 30 Jahren die Stellung. Den ungewöhlichen Namen des Vereins dachte sich 1988 die „Kiezmutter“ der Lehrter Straße, Klara Franke, aus. Genervt von der stagnierenden Stadtentwicklungspolitik der achtziger Jahre, träumte sie von einer Lehrter Straße im Stil der Vorkriegszeit – mit „37 Kneipen, aber bezahlbar“ – und gründete den Verein für eine billige Prachtstraße. „Das ist bis heute unser Motto: Die Innenstadt muss auch für Menschen mit geringeren Einkommen bezahlbar bleiben“, erzählt Susanne, die seit mehr als 40 Jahren Mieterin in der Lehrter Straße ist und sich seit 1985 für ihren Kiez engagiert. Bis heute ist sie im Verein als Ansprechpartnerin für die Bewohner:innen aktiv. „Ich sehe mich als Verbindung zwischen Bezirk und Nachbarschaft“, sagt sie.

Ein Verein, ein Betroffenenrat und der B-Laden

Susanne und die zahlreichen anderen Mitglieder des Vereins für eine billige Prachtstraße setzen sich für bezahlbaren Wohnraum ein, mischen sich in die Stadtentwicklung ein, machen Druck. Für diese wichtige, aber oft auch schwere Arbeit gründeten sie den Betroffenenrat Lehrter Straße, eine Vertretung von Mieter:innen und Gewerbetreibenden. Er tagt einmal im Monat im B-Laden. Das ebenfalls von den Vereinsmitgliedern initiierte Stadtteilzentrum ist nicht nur Ort für die Mitgliederversammlungen, sondern auch Treffpunkt für Selbsthilfegruppen aus der Nachbarschaft und all jene, die sich mit der Kiezentwicklung auseinandersetzen wollen. Mal geht es hier nur um einen lockeren Austausch, mal um die gezielte Einmischung in die Stadtplanung auf Bezirksebene. Montags und donnerstags leisten Anwohner:innen im „Offenen Büro“ Nachbarschaftshilfe.

Arbeitsgruppen engagieren sich für die wichtigen Themen – mit Erfolg

Herausforderungen gab es in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten viele: der Schwund bezahlbaren Wohnraums, enorme Mietsteigerungen, Abriss und Leerstand. „Die reißen die letzten bezahlbaren Häuser ab“, sagt Susanne. Aber auch Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen sowie das ausgehöhlte Vorkaufsrecht sind ein Problem. Hinzu kommen Veränderungen im nachbarschaftlichen Miteinander. Die Zunahme an teuren Kurzzeitmieten in Co-Living-Spaces beeinflusst das Gemeinschaftsgefühl im Kiez stark.

Um sich fokussiert mit einzelnen Themen auseinandersetzen und aktiv Einfluss auf die Bezirkspolitik nehmen zu können, entstehen immer wieder neue Arbeitsgruppen. Eine Bürgerinitiative gegen Abriss und Leerstand oder „Wem gehört Moabit?“ entsprangen der gemeinsamen Arbeit. In den vergangenen 30 Jahren konnte der Verein schon einige Erfolge erzielen, etwa die Durchsetzung des bezirklichen Vorkaufsrechts beim Verkauf einzelner Mietshäuser. Auch beim großen Neubauprojekt der Groth-Gruppe konnte die zuständige Arbeitsgruppe Forderungen durchbringen: Immerhin 158 Sozialwohnungen hat sie dem Investor abringen können. Die ursprüngliche Forderung des Vereins hatte höher gelegen – ein Erfolg ist es dennoch.

Weiterhin unerschrocken im Einsatz

Viele Dinge müssen jahrelang erstritten werden und Susanne befürchtet, dass die Verdrängung von Menschen mit geringeren Einkommen unmöglich aufzuhalten ist, wenn die Renditen in der Immobilienwirtschaft nicht endlich stark beschnitten werden. Doch auch wenn die Bürgerbeteiligung über die Jahre abgenommen hat und die Verwaltung schwerfälliger geworden ist, arbeiten Susanne und ihre Mitstreiter:innen immer noch mit viel Engagement daran, ein funktionierendes Wohnquartier zu schaffen – mit angemessenen Mieten, einer sozial ausgewogenen Stadtteilentwicklung und irgendwann vielleicht auch wieder 37 Kneipen, bezahlbar.