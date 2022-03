Bezirksaktivengruppe Spandau: „Das Miteinander ist uns wichtig“

Jürgen Wilhelm, langjähriger Leiter der Bezirksaktivengruppe Spandau, stellt das Engagement der Gruppe vor. Die aktiven Mitglieder können sich hier immer aufeinander verlassen.

Lieber Jürgen Wilhelm, was zeichnet eure Gruppe aus?

Unter normalen Umständen, ohne ständige Corona-Gefahr, sind wir eine engagierte Bezirksaktivengruppe. Wir bestehen aus acht bis zehn Personen. Neben mir haben Bärbel Prothmann und Hans-Jörg Brand eine ehrenamtliche Leitungsfunktion übernommen. Ich denke, die meisten Leute gehen davon aus, dass der Berliner Mieterverein ein reiner Dienstleistungsbetrieb ist, in dem es kein Vereinsleben gibt. Das stimmt nicht. Vor der Pandemie haben wir uns im Beratungszentrum Spandau regelmäßig getroffen und haben das auch wieder vor. Die Treffen finden normalerweise jeden Montag statt. Regelmäßig setzen wir uns nach den monatlichen Beiratssitzungen im BMV zusammen, damit ich allen anderen von der aktuellen wohnungspolitischen Lage in Berlin berichten kann. So sind direkt alle Mitglieder auf dem neuesten Stand und können gegebenenfalls aktiv werden. Zum Beispiel, wenn wir spontan einen BMV-Infostand aufbauen. Dabei können wir uns auf die Gruppe verlassen. Das Miteinander ist uns wichtig. Als Dankeschön für die ehrenamtlichen Einsätze setzen wir uns nach einer Aktion oft zusammen und essen Pizza. Aber auch, wenn nichts Dringendes ansteht, treffen wir uns regulär einmal im Monat – neben den wöchentlichen Treffen. Leider ist das derzeit nur eingeschränkt möglich. Aber: die Gruppe fällt nicht auseinander! Ein nächstes Treffen in Präsenz habe ich für diesen Frühling geplant und alle werden – sofern sie gesund sind – dabei sein.

Habt ihr aktuell wichtige Themen in eurem Bezirk?

Wir haben unseren Problemkiez: Heerstraße Nord. Dort kommt es in unregelmäßigen Abständen zu Kellerbränden. Das macht den Leuten Angst und hat die Bausubstanz zum Teil so beschädigt, dass es für die Mieter:innen vor Ort weitreichende Konsequenzen gibt. Die Fahrstühle funktionieren wegen der kaputten Leitungen nicht mehr oder es gibt keinen TV-Empfang. Die ansässigen Wohnungsgesellschaften und Hausverwaltungen kommen mit den Reparaturen der Schäden nach den Bränden teilweise nicht mehr hinterher. Der Mieterverein ist zudem am Bündnis für soziales Wohnen beteiligt, das sich in unseren Räumen trifft. Leider gerade etwas fröstelnd, da die Treffen wegen Corona draußen auf dem Hof stattfinden. Da gibt es regen Austausch. Wir reden derzeit viel über Milieuschutz in Spandau und über einen Antrag auf Erweiterung des bestehenden Milieuschutzes. Ein Milieuschutzgebiet wurde hier glücklicherweise schon ausgewiesen, aber wir hätten gern noch mindestens ein zweites großes. Bei einem dritten infrage kommenden Gebiet in unserem Bezirk sind wir politisch ebenfalls aktiv. Wir hoffen, dass Mieter:innen, die angrenzend an den Siemens-Campus leben, vor Verdrängung geschützt werden. Da ist viel zu tun. An dem Bündnis soziales Wohnen sind auch Parteien beteiligt sowie ein weiterer Mieterverein aus Spandau und der Mieterbeirat einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft aus dem Kiez Heerstraße Nord.

Wünscht ihr euch in eurer Gruppe noch weitere Mitglieder?

Natürlich! Wir haben mit unseren Aktiven zwar bereits eine Gruppe, die zusammenhält und sich rege engagiert. Trotzdem würden wir uns sehr freuen, weitere Aktive begrüßen zu können. Wir sind nicht mehr die Allerjüngsten, deshalb fällt es dem einen oder der anderen schwerer, aktiv zu sein. Wir hätten gern Nachwuchs. Jede:r kann sich bei mir melden und das hatten wir auch schon. Manche kamen nur ein- oder zweimal, manche öfter. Zum Beispiel, um bei Info-Ständen auf Märkten und Veranstaltungen mitzuhelfen. Das ist okay, wir heißen alle herzlich willkommen. Bitte einfach mal reinschnuppern! Schön wäre es, wenn Interesse an Mieter:innen und ihren Fragen und Problemen besteht. Für unser Engagement mit den Info-Ständen sind handwerklich Begabte stets sehr willkommen, aber das ist selbstverständlich überhaupt kein Muss!

Auf einen Blick

Bezirksleiter:innen: Jürgen Wilhelm, Bärbel Prothmann, Hans-Jörg Brand

Telefon: 030 22626144

E-Mail: christel@berliner-mieterverein.de

Ort und Zeit: Die Aktivengruppe Spandau trifft sich jeden Montag zwischen 17 und 19 Uhr im BMV-Beratungszentrum Altstadt Spandau in der Mönchstraße 7. Wegen der Corona-Pandemie finden jedoch bis auf Weiteres keine Treffen der Bezirksaktivengruppe statt.

Sie haben Interesse an der Mitarbeit in einer Bezirksaktivengruppe? Das freut uns sehr! Die ehrenamtliche Unterstützung unserer Mitglieder ist die tragende Basis des Berliner Mietervereins. Jedes Mitglied gehört zu einem der zwölf über die gesamte Stadt verteilten BMV-Bezirke. Jeder dieser zwölf Bezirke hat eine eigene Bezirksaktivengruppe. In diesen Gruppen treffen sich regelmäßig Mitglieder, die sich aktiv in die Arbeit des Vereins einbringen oder auch eigene Aktionen planen und umsetzen möchten. Im Mai und Juni finden wieder Mitgliederversammlungen der jeweiligen Bezirke statt, zu der wir alle Mitglieder bereits jetzt herzlich einladen. Selbstverständlich erhalten alle noch eine separate Einladung mit genauem Datum, Ort und Uhrzeit. Die Termine finden Sie außerdem in den kommenden Ausgaben des MieterMagazins. Wir freuen uns auf das Kennenlernen!