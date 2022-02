Bezirksaktivengruppe Lichtenberg: „Wir wünschen uns viele neue Gesichter“

Lieselotte Bertermann, Mitgründerin und langjährige Leiterin der Bezirksaktivengruppe Lichtenberg, gibt einen Einblick in ihre Gruppe und deren Arbeit. Die Bezirksaktivengruppe Lichtenberg steht vor einem Neuanfang mit viel Platz für gute Ideen und frischen Wind.

Lilo, was zeichnet die Gruppe aus?

Die Bezirksaktivengruppe Lichtenberg besteht schon seit 1990, also mehr als 30 Jahre. Ich war damals Mitgründerin der Gruppe und habe sie mit ins Leben gerufen. Von Anfang an bin ich auch als ehrenamtliche Bezirksleitung tätig und habe mir dieses Amt mit verschiedenen anderen Aktiven geteilt. Die Leitung besteht immer aus drei Personen und ihre Aufgabe ist es, die Aktivengruppe zu bilden und ihre Arbeit zu koordinieren. Gemeinsam mit allen Gruppenmitgliedern waren wir über die Jahre hinweg bei vielen Veranstaltungen aktiv, zum Beispiel mit Standaktionen am Alexanderplatz oder wir haben uns an Diskussionen in den Kiezen beteiligt. Heute gehören noch fünf aktive Vereinsmitglieder zur Gruppe, weil viele wegen ihres Alters oder anderer persönlicher Gründe aufhören mussten. Nur noch eine Person unter uns ist jünger als 80 Jahre. Es ist daher an der Zeit, das zu ändern.

Was sind eure Schwerpunkte?

Die Aufgabenfelder der aktiven Mitglieder unserer Gruppe liegen insbesondere in der Betreuung der Rat suchenden Mitglieder in den Beratungsstellen. Außerdem betreiben wir Öffentlichkeitsarbeit und versuchen andere Mitglieder für ein solches Ehrenamt zu begeistern. Doch das Feld ist größer: Wir gehen unterschiedlichsten Aktivitäten im Rahmen der internen Vereinsarbeit nach und können uns bei wohnungspolitischen Inhalten einbringen. Aber auch neue Ideen sind willkommen.

Was ist euer Wunsch für die Zukunft?

Je mehr Mitglieder wir für die Teilnahme an der Bezirksaktivengruppe begeistern können, desto umfassender und intensiver kann der Berliner Mieterverein im jeweiligen Bezirk tätig werden. In Lichtenberg gibt es jede Menge zu tun, zahlreiche Mieter:innen haben auch hier im Bezirk Probleme mit ihren Vermieter:innen. Aktuell haben wir die Chance, eine gänzlich neue Gruppe zu etablieren und wir wünschen uns, dass sie mit vielen neuen Gesichtern wieder zum Leben erweckt wird. Denn alle, die jetzt noch aktiv sind, werden bald aufhören müssen. Für die Zukunft wünschen wir uns Mitglieder, die im Bezirk vernetzt sind und sich aktiv einbringen möchten. Das ist aber kein Muss. Da sich die Bezirksgruppe im Umbruch befindet, bietet sie viel Potenzial für alle Interessierten. Wir freuen uns auf ganz unterschiedliche Menschen jeder Altersgruppe. Konkrete Vorschläge für Aktionen sind natürlich gern gesehen. Und wegen des kompletten Wechsels sind Personen sehr gefragt, die sich vom Start weg eine koordinierende Position in der Gruppe vorstellen könnten.

Auf einen Blick

Bezirksbetreuung: Thomas Christel

Telefon: 030 22626144

E-Mail: christel@berliner.mieterverein.de

Ort und Zeit: Die Aktivengruppe Lichtenberg trifft sich jeden zweiten Mittwoch des Monats um 17 Uhr in der „Undine“, Wohnprojekt und Kieztreff, ­Hagenstraße 57–60, 10365 Berlin.

Wegen der Corona-Pandemie finden jedoch bis auf Weiteres keine Treffen der Bezirksaktivengruppe statt.

Sie haben Interesse an der Mitarbeit in einer Bezirksaktivengruppe? Das freut uns sehr! Die ehrenamtliche Unterstützung unserer Mitglieder ist die tragende Basis des Berliner Mietervereins. Jedes Mitglied gehört zu einem der zwölf über die gesamte Stadt verteilten BMV-Bezirke. Jeder dieser zwölf Bezirke hat eine eigene Bezirksaktivengruppe. In diesen Gruppen treffen sich regelmäßig Mitglieder, die sich aktiv in die Arbeit des Vereins einbringen oder auch eigene Aktionen planen und umsetzen möchten. Im Mai und Juni finden wieder Mitgliederversammlungen der jeweiligen Bezirke statt, zu der wir alle Mitglieder bereits jetzt herzlich einladen. Selbstverständlich erhalten alle noch eine separate Einladung mit genauem Datum, Ort und Uhrzeit. Den Termin finden Sie außerdem in der Mai-Ausgabe des MieterMagazins. Wir freuen uns auf das Kennenlernen!