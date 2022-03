50 Jahre ortsübliche Vergleichsmiete

Die ortsübliche Vergleichsmiete feierte kürzlich 50. Geburtstag. Warum ist sie für Mieter:innen bis heute wichtig?

Wie hoch darf die Miete sein, wenn ich einen neuen Mietvertrag abschließe und wann kann ich Mieterhöhungen als zu hoch zurückweisen? Um diese Fragen beantworten zu können, ist die ortsübliche Vergleichsmiete von entscheidender Bedeutung. Bis heute kommt es allerdings vor, dass sich Mieter:innen und Vermieter:innen über die Definition der ortsüblichen Miete nicht einig sind. In einem solchen Fall entscheidet das Gericht. Als Beweismittel ziehen die Gerichte dabei den regionalen Mietspiegel heran.

Die ortsübliche Vergleichsmiete führte der Gesetzgeber bereits im Jahr 1971 als Obergrenze für Neuverträge und Mieterhöhungen ein. Nach der Einführung war jedoch strittig, auf welcher Grundlage dieser Vergleich stattfinden soll. Drei Jahre später, 1974, folgte daher ein Gesetz zur Regelung der Miethöhe. In dieser Regelung konkretisierte der Gesetzgeber die ortsübliche Vergleichsmiete. Viele Städte und Gemeinden veröffentlichen seit damals regelmäßig Mietpreisübersichten beziehungsweise Mietpreistabellen.

Mietspiegel bilden heute die Vergleichsmiete ab

Im Jahr 2001 führte der Gesetzgeber im Zuge der Mietrechtsreform den Mietspiegel ein. Die Grundlagen sind in den Paragrafen 558c und 558d des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) verankert. Darin heißt es: „Ein Mietspiegel ist eine Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete, soweit die Übersicht von der Gemeinde oder von Interessenvertretungen der Vermieter:innen und der Mieter:innen gemeinsam erstellt und anerkannt worden ist.“

In Berlin haben wir einen zweijährig erscheinenden qualifizierten Mietspiegel. Aktuell gilt der Berliner Mietspiegel vom Mai 2021. Qualifiziert ist er, weil er nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt wird. Er weist im Vergleich zu einem einfachen Mietspiegel eine höhere Rechtssicherheit bei der Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmieten auf. Dennoch kommt es in der Praxis mitunter zu Problemen. So müssen Vermieter:innen bei einer Mieterhöhung nicht formell darlegen, dass sie die rechtlich zulässige Grenze mit ihrer Forderung nicht überschreiten. Außerdem können sie sich auf Vergleichswohnungen aus dem eigenen Bestand und somit auf bereits überhöhte Mieten beziehen.

Als Interessensvertretung von Mieter:innen sind wir an der Erstellung des Mietspiegels beteiligt. Bis heute entstehen jedoch regelmäßig Konflikte, weil die Interessenverbände der Vermieter:innen sich zwar an der Erstellung des Berliner Mietspiegels beteiligen, diesen hinterher aber häufig nicht anerkennen wollen. Aus unserer Sicht braucht es dringend einen Stichtag, bis zu dem sich alle Verbände verbindlich entscheiden müssen, ob sie den Mietspiegel mittragen. Ein neuer Mietspiegel für Berlin soll im Frühjahr 2023 fertig sein.

🎧 Link zum Podcast Planologie: Die ortsübliche Vergleichsmiete und der Mietspiegel