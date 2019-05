Berliner Mietspiegel im Höhenflug!?

Der Mietspiegel auf dem Prüfstand –

zwei Perspektiven aus der Arbeitsgruppe Mietspiegel

Die Veranstalttung hat bereits stattgefunden.

FORUM WOHNUNGSPOLITIK IM BMV am 22. Mai 2019 um 18:30 Uhr,

in der Geschäftsstelle des BMV, Spichernstr. 1, 10777 Berlin

Es diskutieren mit Ihnen:

Mario Hilgenfeld, Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU),

Reiner Wild, Berliner Mieterverein

Moderation: Wibke Werner, Berliner Mieterverein

Es ist wieder soweit: Der Berliner Mietspiegel 2019 wird im Mai veröffentlicht! Zahlreiche Mieterinnen und Mieter werden in den nächsten Wochen und Monaten nach Erscheinen des neuen Mietspiegels Mieterhöhungspost von ihren Vermietern erhalten. Vor allem die rasant angestiegenen Mieten bei Wiedervermietung und nach Modernisierung haben den Mietspiegel in Berlin in den vergangenen sechs Jahren vielfach zu einem fragwürdigen Instrument gegen Mieterhöhungen werden lassen.

Gleichzeitig setzt sich die Mieterseite jedoch weiterhin in der Arbeitsgruppe Mietspiegel des Senats für einen möglichst unangreifbaren und fairen Mietspiegel ein, der zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete nach wie vor für Mieterinnen und Mieter das geeignete Instrument darstellt. Doch wie kann es angesichts des weiterhin angespannten Wohnungsmarktes weiter gehen? Was muss zum und beim Mietspiegel 2021 besser werden?

Mario Hilgenfeld, Leiter Wohnungswirtschaft und Wohnungspolitik im Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) und Reiner Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, geben einen Überblick zu den unterschiedlichen Positionen aus Mieter- und Vermieterperspektive. Dazu gehören Erläuterungen zur Grundidee einer ortsüblichen Vergleichsmiete ebenso wie die Frage der Rechtssicherheit und der Anwendungstauglichkeit.

Gemeinsam wollen wir über einen gerechten Mietspiegel diskutieren, der einen wirksamen Schutz vor überzogenen Mieterhöhungen bietet und die ortsübliche Vergleichsmiete realistisch abbildet.

Wir laden Sie herzlich ein, mit uns zu diskutieren und Forderungen an die Politik zu entwickeln. Es begrüßt und führt Sie durch den Abend die stellvertretende Geschäftsführerin des BMV, Wibke Werner.

Vorschau

Ein Mietendeckel für Berlin – Wie kann das gehen!

Mit Peter Weber (Fachanwalt im Wohnungsamt Pankow)

und Rainer Tietzsch (Vorstand des BMV)

am 20.6.2019

Faire Miete statt fair value – Warum Wohnungen nicht an die Börse gehören!

Mit Dr. Stefan Kofner (Prof. Hochschule Zittau/Görlitz)

und Sebastian Bartels (Jurist und Politologe beim BMV)

am 22.8.2019