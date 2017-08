MieterMagazin 8+9/17, Inhalt in Kürze

Eine BMV-Analyse belegt

Auswüchse und Irrwege

der aktuellen Modernisierungspraxis

Finanzielle Überforderung der Bewohner, fragliche Wohnwertverbesserung und unwirtschaftliche energetische Maßnahmen sind das häufige Ergebnis der aktuellen Modernisierungspraxis und machen sie zu einem Brandbeschleuniger der Verdrängung.

MieterMagazin Extra

Schlechte Karten für Mieter auf dem Berliner Wohnungsmarkt: Trotz verschiedener Maßnahmen des Bundes, aber auch der Berliner Landesregierung, steigt die Wohnkostenbelastung weiter an, und angemessene Wohnungen sind für breite Teile der Bevölkerung nur sehr eingeschränkt verfügbar. Mit Neubau allein kommt man dagegen nicht an. Das MieterMagazin blickt in die Wahlprogramme der Parteien zur Bundestagswahl und analysiert deren Aussagen.

