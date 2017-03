MieterMagazin 3/17, Inhalt in Kürze

Titel

Umständliche Amtsverfahren und mangelnder Behördenaustausch, aber auch die schiere Menge der Angekommenen haben ein Chaos bei der Unterbringung der Geflüchteten in Berlin verursacht. Ist die Stadt jetzt auf dem Weg, die Probleme zu lösen? Und: Was zwei Betroffene erlebt haben.

Hintergrund

Das Fernsehbild wird besser. Aber für alle Antennen-Gucker, die weiter Privatsender empfangen wollen, wird es auch teurer, weil diese zukünftig ihre Programme nur noch verschlüsselt übertragen. Dazu braucht man einen DVB-T2-HD-tauglichen Receiver.

Mit der Unterschrift unter den Mietvertrag sind Rechte und Ansprüche, aber auch Pflichten gegenüber dem Vermieter verbunden. Im Laufe eines Mietverhältnisses können sich aber auch die persönlichen Lebensverhältnisse auf Mieterseite ändern. Wir erläutern einige grundsätzliche Regelungen.

Die Entwicklung der Einbauküche war eine innenarchitektonische Erfolgsgeschichte. Über Einbauküchen entzweien sich dennoch die Ansichten. Gelten sie dem einen nach wie vor als Statussymbol und Inbegriff der perfekten Küchengestaltung, wendet sich der andere angeödet ab.

Viele Mieter ärgern sich, wenn das Treppenhaus nicht ordentlich gereinigt wird, sie aber gleichzeitig über die Betriebskosten kräftig zur Kasse gebeten werden. Wie oft muss überhaupt geputzt werden? Und hat man Anspruch auf eine bestimmte Qualität?

Die Vermittlung von Ferienwohnungen ist weltweit ein schnell wachsendes Geschäft. Kommerzielle Ferienwohnungsanbieter entziehen jedoch den Stadtbewohnern den Wohnraum. Internet-Portale wie Airbnb bekommen weltweit Gegenwind zu spüren.

Panorama

Seit nunmehr sechs Jahren kämpfen die Bewohner der Siedlung am Steinberg („Kleinkleckersdorf“) in Tegel gegen die Modernisierung und den Verkauf ihrer Wohnungen und Reihenhäuschen. Nun wurde vor Gericht ein bemerkenswerter Sieg errungen, der zumindest einigen Mietern endgültig Ruhe verschaffen dürfte.

Menschen mit Migrationshintergrund steht nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden wesentlich weniger Wohnfläche zur Verfügung als Menschen ohne diesen Hintergrund. Auch ihre Mieten sind im Schnitt höher.

Sieben Flüchtlinge aus Syrien, Iran, Irak und Ghana im Alter von 16 bis 19 Jahren schlossen am 10. Januar 2017 in Marzahn-Hellersdorf den ersten Wohnführerscheinkurs für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge ab und erwarben damit Wissen und Kompetenz rund um das Wohnen und Mieten in Berlin. So sind sie gerüstet, um später die erste eigene Wohnung zu beziehen.

Styropor darf wieder mit anderem Bauschutt entsorgt und verbrannt werden. Vorübergehend. Gegen seine Einstufung als Sondermüll war die Baubranche Sturm gelaufen. Der Grund: Die Abfälle türmten sich, und niemand nahm die alten Dämmplatten mehr ab. Nun wird eine Lösung gesucht.

Beim Wohnungstausch müssen vier Parteien mitspielen – zwei Mieter und zwei Vermieter, denn selbst wenn sich beide Mieter einig sind, brauchen sie noch das Einverständnis ihrer Vermieter. Die Chance, mittels Tausch tatsächlich eine passende Wohnung zu finden, will ein neues Wohnungstauschportal erhöhen. Pro Monat besuchen rund 10.000 Wohnungssuchende das Angebot.

Die Mieterhöhungen der städtischen Wohnungsbaugesellschaften sorgten zum Jahreswechsel für reichlich Wirbel. Mittlerweile hat der Senat ein Machtwort gesprochen und einen vorläufigen Verzicht weiterer Anhebungen durchgesetzt. Noch ist unklar, ob auch die bereits in Kraft getretenen Erhöhungen zurückgenommen werden.

Einen deutlichen Anstieg der Neuvertragsmieten in Berlin meldet der kürzlich veröffentlichte Wohnungsmarktreport 2017. Dabei verzeichnen die bisher preiswerteren Wohngebiete die höchsten Anstiege. Der Berliner Mieterverein (BMV) spricht von einer „schonungslosen Darstellung des Marktversagens“.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe gibt an, dass die Zahl der Menschen ohne ein Dach über dem Kopf bundesweit von rund 248.000 im Jahr 2010 auf etwa 536.000 im Jahr 2018 steigen wird, darunter rund 29.000 Kinder.

Wenn man Sozialdaten wie das Mietniveau in üblichen Landkarten darstellt, gibt das oft ein verzerrtes Bild. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) hat eine alternative Kartografie vorgestellt, die das Ausmaß des hohen Mietniveaus realitätsgetreuer zeigt.

Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) hat die planmäßige Mieterhöhung in Sozialwohnungen zum 1. April ausgesetzt. Für den Sozialen Wohnungsbau will der Senat eine einkommensabhängige Richtsatzmiete erlassen, die künftig auch zu Mietsenkungen führen kann.

Jede dritte Rechtsberatung bei den 320 Mietervereinen des Deutschen Mieterbundes (DMB) dreht sich um die Betriebskosten. In der Beratungsstatistik des DMB für das Jahr 2015 haben sich die Schwerpunkte nur wenig verschoben.

Die Künstlerkolonie Wilmersdorf sind drei Wohnblöcke, die ab Mitte der 1920er Jahre im Rahmen einer genossenschaftlichen Bebauung zwischen Breitenbachplatz und Laubacher Straße entstanden sind. Finanziert wurde sie durch Künstlerverbände, die für die weniger gut Bemittelten in ihren Reihen soliden und preiswerten Wohnraum schaffen wollten.

Ausstellungstipp: Wohnträume zwischen Trümmern „Wie werden wir wohnen?“ lautete eine der drängendsten Fragen im Nachkriegs-Berlin. Die Ausstellung „gern modern? Wohnkonzepte für Berlin nach 1945“ zeigt Ideen und Projekte, die von Akteuren des Deutschen Werkbundes in der kriegszerstörten Stadt entwickelt wurden.

Mietrecht

Service

