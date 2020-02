Bezirksmitgliederversammlungen 2020

Liebes Mitglied des Berliner Mietervereins,

wir laden Sie herzlich zur Teilnahme an der diesjährigen Bezirksmitgliederversammlung in Ihrem Bezirk ein.

In den Bezirksgruppen treffen sich aktive Mitglieder des Mietervereins. Hier wird die Unterstützung von Mieterinitiativen organisiert. Die gewählten Bezirksleitungen vertreten den Berliner Mieterverein gegenüber der Bezirkspolitik und arbeiten mit Netzwerkpartnern zusammen.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung können Sie Einfluss auf die Aktivitäten des Vereins nehmen. Die Bezirksleitung informiert über die Probleme der Mieter. Aktionen werden besprochen, Informationen gegeben und Erfahrungen ausgetauscht. An der Versammlung nehmen auch Vertreter/innen des Vorstands und der Geschäftsstelle teil. In der Mitgliederversammlung erhalten Sie so einen umfassenden Einblick in die aktuelle Arbeit des Berliner Mietervereins.

Nehmen Sie an der Mitgliederversammlung in Ihrem Bezirk teil. Wir freuen uns auf Sie. Bitte den Mitgliedsausweis (ersatzweise Ihr aktuelles MieterMagazin mit Adressenaufkleber) mitbringen.

Alle Einladungen für Bezirke, die hier noch nicht aufgeführt sind, finden Sie im März-Heft des MieterMagazins.

Charlottenburg-Wilmersdorf

Dienstag, 31. März 2020,19.00 Uhr

Haus am Mierendorffplatz

Friedrichshain-Kreuzberg

Donnerstag, 19. März 2020, 18.00 Uhr

Kulturhaus „Alte Feuerwache“, Theatersaal, Marchlewskistraße 6

U 5 Weberwiese, Bus 240 Wedekindstraße

Tagesordnung

1. Begrüßung

2. Bericht der Bezirksleitung mit Aussprache

3. Informationen zum „Mietendeckel“,

Referent: Reiner Wild, Geschäftsführer des BMV

4. Diskussion zu TOP 3

5. Nachwahl von Delegierten zur Delegiertenversammlung des BMV

6. Anträge und Verschiedenes

Bezirksleitung Friedrichshain-Kreuzberg

Lichtenberg

Montag, 23. März 2020,18.00 Uhr

Thema: „Mietendeckel – was müssen die Mieterinnen und Mieter wissen?“

Referent: Dr. Rainer Tietzsch,Vorsitzender des BMV

Marzahn-Hellersdorf

Mittwoch, 25. März 2020, 18.00 Uhr

Thema: „Mietendeckel, Mietpreisbremse, Mietspiegel“

Referentin: Dr. Jutta Hartmann, Mitglied des Vorstands des BMV

Mitte

Ein Termin steht noch nicht fest.

Neukölln

Ein Termin steht noch nicht fest.

Pankow

Ein Termin steht noch nicht fest.

Reinickendorf

Donnerstag, 26. März 2020, 18.30 Uhr

Spandau

Donnerstag, 19. März 2020, 18.30 Uhr

Seniorenclub Lindenufer, Mauerstraße 10 A

U-/S-Bhf. Rathaus Spandau (mit 400 m Fußweg)

Tagesordnung

1. Begrüßung: Jürgen Wilhelm, Bezirksleiter

2. „Mietendeckel und Milieuschutz im Bezirk Spandau“

Vortrag: Bezirksstadtrat Stephan Machulik

3. Diskussion zu TOP 2

4. Bericht der Bezirksleitung

5. Aussprache zu TOP 4

6. Nachwahl von Delegierten zur Delegiertenversammlung des BMV

7. Verschiedenes

Bezirksleitung Spandau

Steglitz-Zehlendorf

Dienstag, 24. März 2020, 19.00 Uhr

Thema: Das Volksbegehren „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“

Referent: Rouzbeh Taheri

Tempelhof-Schöneberg

Montag, 16. März 2020, 19.00 Uhr

Mediengalerie, Dudenstraße 10

U 6 Platz der Luftbrücke, Bus 104, 248

Tagesordnung

1. Begrüßung

2. „Vorkaufsrecht, Neubauaktivitäten und Umwandlungen im Bezirk“

Referent: Jörn Oltmann, stellvertretender Bürgermeister und Stadtrat für Stadtentwicklung und Bauen

3. Bericht der Bezirksleitung mit Aussprache

4. „Mietendeckel – praktische Tipps und Anwendung“

Referentin: Wibke Werner, stellvertretende Geschäftsführerin des BMV

5. Nachwahl von Delegierten zur Delegiertenversammlung des BMV

6. Verschiedenes

Bezirksleitung Tempelhof-Schöneberg

Treptow-Köpenick

Montag, 23. März 2020, 18.00 Uhr

Thema: „Mietendeckel und die Mieten- und Wohnungspolitik in Berlin“

Referentin: Katalin Gennburg, MdA, Fraktion Die Linke, Sprecherin für Stadtentwicklung