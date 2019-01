Bezirksmitgliederversammlungen 2019

Liebes Mitglied des Berliner Mietervereins,

wir laden Sie sehr herzlich zur Teilnahme an der diesjährigen Bezirksmitgliederversammlung in Ihrem Bezirk ein.

In den Bezirksgruppen treffen sich aktive Mitglieder des Mietervereins. Hier wird die Unterstützung von Mieterinitiativen organisiert. Die gewählten Bezirksleitungen vertreten den Mieterverein gegenüber der Bezirkspolitik und arbeiten mit Netzwerkpartnern zusammen.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung können Sie Einfluss auf die Aktivitäten des Vereins nehmen. Die Bezirksleitung informiert über die Probleme der Mieter. Aktionen werden besprochen, Informationen gegeben und Erfahrungen ausgetauscht. An der Versammlung nehmen auch Vertreter/innen des Vorstands und der Geschäftsstelle teil. In der Mitgliederversammlung erhalten Sie so einen umfassenden Einblick in die aktuelle Arbeit des Berliner Mietervereins.

In diesem Jahr werden die Bezirksleitungen und die Delegierten zur Delegiertenversammlung des Berliner Mietervereins (BMV) neu gewählt.

Scheuen Sie sich also nicht, im Berliner Mieterverein aktiv zu werden. Nehmen Sie an der Mitgliederversammlung in Ihrem Bezirk teil. Wir freuen uns auf Sie. Bitte den Mitgliedsausweis (ersatzweise Ihr aktuelles MieterMagazin mit Adressenaufkleber) mitbringen.

Alle Einladungen für Bezirke, die hier noch nicht aufgeführt sind, finden Sie im März-Heft des MieterMagazins.

Charlottenburg-Wilmersdorf

Freitag, 22. Februar 2019, 18.30 Uhr

Berliner Mieterverein, Beratungszentrum Wilmersdorfer Straße 50/51

U 7 Wilmersdorfer Straße, S-Bhf. Charlottenburg

Tagesordnung

1. Begrüßung durch den Bezirksleiter Raphael Thieme

2. Bericht der Bezirksleitung mit Aussprache

3. „Der Berliner Wohnungsmarkt – bleibt er so angespannt? – Bestandsaufnahme, Prognose und Handlungsbedarf“

Referentin: Wibke Werner, stellvertretende BMV-Geschäftsführerin mit anschließender Diskussion

4. Wahl der Bezirksleitung

5. Wahl der Delegierten zur Delegiertenversammlung

6. Verschiedenes

Bezirksleitung Charlottenburg-Wilmersdorf

Friedrichshain-Kreuzberg

Die Veranstaltung findet im März/April 2019 statt.

Lichtenberg

Mittwoch, 20. März 2019, 18 Uhr

Gemeindesaal der Evangelischen Kirchengemeinde Berlin-Friedrichsfelde,

Am Tierpark 28

Tram 17, 27, 37; Bus 194

Tagesordnung

1. Begrüßung

2. „Handlungsmöglichkeiten auf dem angespannten Wohnungsmarkt – Bestandsaufnahme, Prognose und Handlungsbedarf“

Referentin: Wibke Werner, stellvertretende BMV-Geschäftsführerin

3. Aussprache zum Vortrag

4. Bericht der Bezirksleitung mit Aussprache

5. Wahl der Bezirksleitung

6. Wahl der Delegierten zur Delegiertenversammlung

7. Verschiedenes

Bezirksleitung Lichtenberg

Marzahn-Hellersdorf

Mittwoch, 13. März 2019, 18 Uhr

Kieztreff Marzahner Promenade 38

S-Bhf. Marzahn (mit 500 m Fußweg), Tram M 6; Bus 191, 192, 195 (Marzahner Promenade)

Tagesordnung

1. Begrüßung

2. Bericht der Bezirksleitung

3. „Wohnen im Alter und mit Einschränkungen – Altersgerechter Wohnungsumbau, Behindertengerechter Wohnungsumbau“

Referentin: Dr. Jutta Hartmann, Vorstandsmitglied des BMV

4. Aussprache zu TOP 2 und 3

5. Wahl der Bezirksleitung

6. Wahl der Delegierten zur Delegiertenversammlung

7. Verschiedenes

Bezirksleitung Marzahn-Hellersdorf

Mitte

Die Veranstaltung findet im März/April 2019 statt.

Neukölln

Die Veranstaltung findet im März/April 2019 statt.

Pankow

Die Veranstaltung findet im März/April 2019 statt.

Reinickendorf

Die Veranstaltung findet im März/April 2019 statt.

Spandau

Die Veranstaltung findet im März/April 2019 statt.

Steglitz-Zehlendorf

Die Veranstaltung findet im März/April 2019 statt.

Tempelhof-Schöneberg

Montag, 25. März 2019, 19.15 Uhr

im Anschluss an die Rechtsberatung

Evangelisches Gemeindehaus, Friedenstraße 20

U 6 Alt-Mariendorf

Tagesordnung

1. Begrüßung

2. Bericht der Bezirksleitung mit Aussprache

3. „Rekommunalisierung von Wohnungsbeständen – eine Chance für den Wohnungsmarkt?“

Referent: Sebastian Bartels, stellvertretender BMV-Geschäftsführer

4. Aussprache zu TOP 3

5. Wahl der Bezirksleitung

6. Wahl der Delegierten zur Delegiertenversammlung

7. Verschiedenes

Bezirksleitung Tempelhof-Schöneberg

Treptow-Köpenick

Mittwoch, 27. März 2019, 18 Uhr

Villa Offensiv, Hasselwerderstraße 38-40/Ecke Michael-Brückner-Straße, 1. Etage

S-Bhf. Schöneweide

Tagesordnung

1. Begrüßung

2. Bericht der Bezirksleitung mit Aussprache

3. „Mietrechtsanpassungsgesetz“

Referent: Frank Maciejewski

4. Diskussion zu TOP 3

5. Wahl der Bezirksleitung

6. Wahl der Delegierten zur Delegiertenversammlung

7. Verschiedenes

Bezirksleitung Treptow-Köpenick