7. Forum Wohnungspolitik des Berliner Mietervereins

Umwandlungen und Eigenbedarfskündigungen

Wie wirkt sich die Eigentumsbildung auf die Stadtentwicklung aus?

Mittwoch, 16. September 2020, 18.30 Uhr bis circa 21.00 Uhr

Das in einigen Stadtteilen massive Umwandlungsgeschehen von Miet- in Eigentumswohnungen versetzt Mieterinnen und Mieter in Angst um Ihren Wohnraum. Denn oft sind Eigenbedarfskündigungen und Mieterhöhungen die Folge. Spätestens seit dem Mietendeckel scheinen Vermieter zunehmend in das Geschäft mit Eigentumswohnungen auszuweichen. Gesetzlicher Schutzvorschriften sind bislang unzureichend, Verbesserungen werden diskutiert.

Im 7. Forum Wohnungspolitik wollen wir uns mit dem Umwandlungsgeschehen als solchem beschäftigen, mit der Bedeutung des Eigentums für die Stadtentwicklung, den Sorgen und Ängsten der Mieterinnen und Mieter, den Verwertungsinteressen der Eigentümer sowie drohenden Eigenbedarfskündigungen.