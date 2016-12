Pressemitteilung Nr. 36/2016

„Wir gratulieren Michael Müller zur Wahl als Regierender Bürgermeister und wünschen ihm die Kraft und nötige Fortune auf dem schwierigen Weg, Berlin in den nächsten 5 Jahren leistungsstärker aber gleichzeitig solidarisch und sozialer zu gestalten“, so der Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, Reiner Wild. „Die Erwartungen an die neue Landesregierung sind hoch. Von Michael Müller erhoffen wir uns, dass er Veränderungen auf dem Wohnungsmarkt zugunsten der benachteiligten Mieter und die Ausrichtung auf eine soziale Stadtentwicklung zu einem zentralen Anliegen des Berliner Senats macht“, so Wild.

Wir gratulieren auch den „frisch gebackenen“ Senatorinnen und Senatoren sowie den Staatssekretärinnen und Staatssekretären zu Ihrer Ernennung.

Der Koalitionsvertrag ist gute Grundlage für eine sozialere Wohnungspolitik der neuen Koalition. Er enthält mit der Konzentration auf die städtischen Wohnungsunternehmen viel Pragmatismus. Aber als „erfahrbare“ Fortschritte zur Bewältigung der Wohnungsmarktprobleme wird das nicht ausreichen. Insgesamt werden auch unter rot-rot-grün die „Bäume nicht in den Himmel wachsen“. Denn durch eine überwiegend privat organisierte Wohnraumversorgung und die bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen sind die Steuerungsmöglichkeiten beschränkt. „Hier fehlt etwas Mut zur Vision. Die Angst vor dem Scheitern hat offenbar ein überwiegend realistisches Regierungsprogramm geboren“, so Wild.