MieterMagazin 12/16, Inhalt in Kürze

Titel

Mit ausländischen Firmensitzen und deutschen Gesetzeslücken wird der Fiskus alljährlich um Milliarden gebracht. Wir erklären die Steuertricks der Immobilienbranche.

Hintergrund

Die Probleme der aus den Fugen geratenden Metropolen harren weiter einer Lösung. Die UN-Weltsiedlungskonferenz Habitat brachte die Städte der Welt zusammen.

Energetische Modernisierungen versetzen Mieter oft in Angst und Schrecken. Teure Maßnahmen mit wenig Spareffekt tragen zur Gentrifizierung bei und werden gezielt zur Verdrängung von Bestandsmietern genutzt. Das ergab eine Studie der Technischen Universität Berlin am Beispiel von Pankow.

Um den schwunghaften Handel mit Wohnungen zu unterbinden, hat der Senat die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen in Milieuschutzgebieten im Grundsatz untersagt. Hier dürfen Wohnungen nur an Mieter verkauft werden. Allerdings nehmen nur wenige Mieter die Möglichkeit wahr – sei es, weil sie das Geld nicht haben oder sich kein Eigentum ans Bein binden wollen, sei es, weil sie vom Verkäufer aktiv daran gehindert werden. Das Umwandlungsverbot kann daher leicht umgangen werden.

Die Berlin-Werbung preist die Schönhauser Allee als Schmuckstück unter den Shopping-Meilen. Was ist dran?

Crowdinvesting:

Totalverlust nicht ausgeschlossen Zinsland, Bergfürst, Exporo, Mezzany – sogenannte Crowdinvesting-Projekte haben phantasievolle Namen und bieten verlockende Angebote: Auch Kleinanleger können in Immobilien investieren – Gebührenfrei und mit kleinen Beträgen. Aber das Investment birgt das Risiko des Totalverlustes.

Panorama

Alle drei Jahre treffen sich Mieterorganisationen aus Europa und der ganzen Welt zum Kongress der Internationalen Mietervereinigung I.U.T. (International Union of Tenants). Dieses Jahr fand der Kongress vom 14. bis 16. Oktober 2016 in Glasgow statt.

Der Fotograf und Filmemacher („Mietrebellen“) Matthias Coers zeigt in einer Ausstellung anhand von 86 Fotografien Kämpfe von Berliner Mieterinnen und Mietern.

Frauen heizen früher im Jahr als Männer und setzen zum Sparen von Heizkosten lieber auf einen warmen Pulli als auf Zeitschaltuhren, so eine deutschlandweite Studie von immowelt.de. Die beliebtesten Spartricks: Gezieltes Heizen einzelner Räume (51 Prozent), Zeitsteuerung (30 Prozent) und warme Kleidung (29 Prozent).

Die Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892 eG feiert im nächsten Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. Die zweitälteste Genossenschaft Berlins verfügt über 6769 Wohnungen und hat rund 14.100 Mitglieder. Über die „Datensammelwut“ ihrer Genossenschaft haben zwei Genossen ihren Ärger öffentlich gemacht.

Die große Mehrheit der Mieter ist mit ihrem Vermieter zufrieden. Das hat der aktuelle „Servicemonitor Wohnen 2016“ herausgefunden. Abstriche gibt es in puncto Erreichbarkeit per E-Mail – was für viele immer wichtiger wird – und bei der Bearbeitung von Schadensmeldungen.

Zu den Preistreibern beim Bau von Wohnungen gehören neben den Grundstücks- und Baustoffpreisen auch die Anforderungen der DIN- und EU-Normen. Zehn Architekten aus namhaften Büros engagieren sich in diesem Buch für ein Wohnen, das sich auf Essenzielles besinnt, reich an Atmosphäre ist und anpassungsfähige Raumstrukturen bietet – auch für Menschen mit durchschnittlichen Einkommen.

Während das Kochen und Heizen mit Gas ab 1. Januar 2017 günstiger wird, müssen sich Stromkunden auf Preiserhöhungen einstellen. Durch einen klugen Wechsel des Anbieters kann dies mehr als wettgemacht werden, rät die Zeitschrift Finanztest.

Die Mietpreisbremse erweist sich immer mehr als gerichtsfest. Auch das Amtsgericht Neukölln verurteilte am 8. September eine Vermieterin, die Miete zu senken und zu viel kassierte Miete zurückzuzahlen.

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen, haben sich Neuköllner Mieter gedacht. Um sich gegen die Verdrängung durch einen profitorientierten Investor zur Wehr zu setzen, haben sie sich zu einem äußerst professionellen Vorgehen entschlossen. Doch das Bezirksamt ließ die Mieter im Regen stehen.

Wohnen ist ein Grundbedürfnis, dem noch immer in allen Regionen der Welt nicht oder nur sehr unzureichend entsprochen wird.

„Unseren Mietern bieten wir eine hohe Servicequalität“, verkündet die Deutsche Wohnen AG in ihrem aktuellen Geschäftsbericht. Aber die Realität sieht anders aus. Ob in Kreuzberg, Spandau, Pankow oder Mariendorf – immer wieder klagen Mieter über Heizungsausfälle.

SPD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen wollen Berlin in den nächsten fünf Jahren gemeinsam regieren. In den Koalitionsverhandlungen wurden zum Thema Wohnungspolitik vielversprechende Beschlüsse gefasst, die der Berliner Mieterverein (BMV) ausdrücklich begrüßt.

Heizspiegel 2016: Wo liegen Sie mit Ihren Heizkosten? Noch immer wird mehr als die Hälfte der Endenergie in Deutschland in Form von Wärme genutzt, und noch immer trägt der Gebäudebestand wesentlich zu den Treibhausgasemissionen bei. Jeder Mieter kann mit umweltbewusstem Heizen Wärmeenergie und damit Kosten sparen – der jährlich veröffentlichte Heizspiegel hilft dabei.

weiter Hartz IV: Fünf Euro mehr für das Nötige zum Leben Die Regelsätze für Leistungsbezieher nach dem Sozialgesetzbuch II und XII – allgemein Hartz IV genannt – sollen zum neuen Jahr minimal erhöht werden. Sozialverbände, die Opposition und der Bundesrat kritisieren, dass der Bedarf von der Bundesregierung „kleingerechnet“ wurde.

Mietrecht

Feststellungsklage

LG Berlin vom 3.5.2016 – 67 S 34/16 –

Berliner Mietspiegel

LG Berlin vom 31.8.2016 – 65 S 197/16 –

Ferienwohnung

LG Berlin vom 6.10.2016 – 67 S 203/16 –

Zahlungsverzug

LG Berlin vom 6.10.2016 – 18 S 196/16 –

Minderungsausschluss

AG Charlottenburg vom 14.4.2016 – 219 C 248/15 –

Mietpreisbremse

AG Neukölln vom 8.9.2016 – 11 C 414/15 – (n.rkr.)

Aufwendungsersatz

AG Lichtenberg vom 27.11.2015 – 21 C 160/15 –

Service

Leserbriefe

Augenblicke – Leserfoto des Monats

Ausstellung von Ute Lempp