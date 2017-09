Trennung und Scheidung

bei der Öffentlichkeitsarbeit

des Berliner Mietervereins

Die Redaktion der bilderstanze sucht für einen Fernsehbeitrag Mieter in Berlin, deren Wohnung von Schimmel befallen ist oder wo der Verdacht auf Schimmel besteht.

Bei Interesse bitte eine E-Mail an casting@bilderstanze.de

oder eine WhatsApp an die 0170 28 80 368 unter dem Stichpunkt „Schimmelwohnung“.