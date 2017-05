Der neue Stromspiegel 2017 von „co2online“ ist jetzt erschienen. Der Stromspiegel wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit gefördert und unter anderem vom Deutschen Mieterbund unterstützt.

In dem neuen Stromspiegel wurden 161.000 Verbrauchsdaten deutscher Haushalte ausgewertet. Ein durchschnittlicher Drei-Personen-Haushalt verbraucht in einer Wohnung im Mehrfamilienhaus 2600 Kilowattstunden Strom im Jahr. Ein vergleichbarer Haushalt in der effizientesten Stromspiegel-Kategorie kommt hingegen mit 1700 Kilowattstunden oder weniger aus. Mit dem Stromspiegel können Privathaushalte leicht feststellen, wie groß ihr Sparpotenzial ist. Die eigene Stromrechnung und die bundesweiten Vergleichswerte des Stromspiegels genügen, um den Verbrauch in eine der sieben Stromspiegel-Kategorien einzuordnen. Sie reichen von grün und Klasse A (geringer Verbrauch) bis rot und Klasse G (sehr hoher Verbrauch).

dmb

Den Stromspiegel gibt es online unter www.mieterbund.de