MieterMagazin 5/17, Inhalt in Kürze

Titel

Die Brandenburger Gemeinden haben durch wirtschaftliche Umwälzungen in den letzten Jahrzehnten viele Bewohner verloren. Jetzt werben sie um Neubürger – mit Erfolg auch in Berlin, wo kaum noch bezahlbarer Wohnraum zu finden ist.

Hintergrund

Letztes Jahr verbrachte Familie Dietrich ihren Urlaub in einem 800 Jahre alten Bauernhaus mit Swimmingpool in den Pyrenäen. Vor ein paar Jahren residierten sie in einer Dachgeschosswohnung mit riesiger Terrasse direkt an der Kathedrale in Florenz. Bezahlen mussten sie für diese Traumdomizile keinen Cent. Sie haben sie gegen ihre Mietwohnung in Schöneberg getauscht.

Mittlerweile gibt es in sechs Berliner Bezirken 35 Milieuschutzgebiete. Mit diesem Instrument können die Bezirksämter die Bewohner vor Luxusmodernisierungen und vor der Umwandlung der Miet- in Eigentumswohnungen schützen. Allerdings müssen die Beamten im Ernstfall den Eigentümern auch die Zähne zeigen.

Wohnen auf 6,4 Quadratmetern? Oder ein sicherer und warmer Schlafplatz in einer Box oder das winzige eigene Häuschen über den Dächern Berlins: Es gibt es mittlerweile viele Entwürfe für Kleinstwohnungen. Fast alle sind unkonventionell und nicht immer sind sie gern gesehen von den Behörden. Aber die Wohnungsprobleme dieser Stadt sollten Grund genug sein, über eine Verwirklichung solcher Ideen nachzudenken.

Ihr Ruf ist legendär, aber keineswegs schmeichelhaft: Die Berliner Pensionswirtin der Kaiserzeit gilt als alles reglementierende Herrscherin über ihre Zimmergäste, ausgestattet mit Neugier und Geschäftssinn.

Pflanzliche Artenvielfalt ermöglicht die Imkerei auch in der Großstadt. Auf Berliner Balkonen werden alljährlich viele Kilogramm Honig geerntet.

Panorama

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen stellt einen neuen Stadtentwicklungsplan (StEP) Wohnen auf. Mehr als sein Vorgänger soll der Plan auch Strategien zur Sicherung der bestehenden Wohnungen enthalten.

Der IBB-Wohnungsmarktbericht verzeichnet erneut einen Anstieg der Durchschnittsmiete bei neu abgeschlossenen Mietverträgen. Die gemeldeten Neubauzahlen haben für den größten Teil der Berliner Wohnungssuchenden allerdings keinerlei positive Auswirkung.

Die Deutsche Wohnen, Berlins größter und wohl umstrittenster privater Vermieter, vermeldete für das Geschäftsjahr 2016 ein Rekordergebnis. Dass die Gewinnmaximierungsstrategie auf dem Rücken der Mieter ausgetragen wird, zeigt ein besonders skandalöser Fall aus Kreuzberg.

Der Fotograf Harf Zimmermann lebte Mitte der 1980er Jahre in Berlin und zog ein Jahr lang von Haus zu Haus, von Laden zu Laden, von Mieter zu Mieter, um die Besonderheiten des Kiezes mit der Postleitzahl NO 55, später 1055 und heute 10407, mit der Kamera zu dokumentieren.

Die lange erwartete zweite Tranche der Mietrechtsreform wird es nicht geben. Im Koalitionsausschuss konnte sich die SPD nicht gegen den Widerstand der CDU/CSU durchsetzen. Auch die Mietpreisbremse bleibt ein stumpfes Schwert.

Der Bundestag hat im März beschlossen, in Innenstädten eine dichtere Wohnbebauung zuzulassen. In den neuen „Urbanen Gebieten“ wird auch der Lärmschutz gelockert.

„Glücklich wohnen“ lautet der Slogan des Investors „Buwog Group“. Für die Bewohner in der Gontermannstraße klingt das wie Hohn. Durch eine energetische Modernisierung sollen sich ihre Mieten im Schnitt um 2,81 Euro pro Quadratmeter verteuern.

Sechs von zehn jungen Menschen zwischen 18 und 24 lebten in Deutschland 2015 noch bei ihren Eltern, vor allem in ländlichen Gebieten.

Der Schrank steckt im Treppenhaus fest, das Bett passt nicht durch die Tür und das Klavier nicht in den Aufzug: Falsch eingeschätzte Maße von Möbeln, Treppenhäusern oder Aufzügen sind der häufigste Auslöser von Umzugspannen. Jeder vierte Deutsche hat diesen Umzugsfrust schon erlebt.

Alte Heizungsanlagen von gewerblichen Vermietern haben einen hohen Energieverbrauch und belasten das Klima. Für einige gilt bereits eine Austauschpflicht. Das Hamburger Beratungsunternehmen „Analyse & Konzepte“ hat in einer Studie für den Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft untersucht, wie Deutschlands Vermieter heizen.

In seltener Einmütigkeit unterstützen Mieter- und Vermieterverbände eine Kampagne des BUND für Umwelt- und Naturschutz zum Erhalt der Hoftonnen für Altglas. Auch das Abgeordnetenhaus spricht sich fraktionsübergreifend für die haushaltsnahe Glassammlung aus. Ungeachtet dessen will der zuständige Betreiber die Umstellung auf Straßencontainer vorantreiben.

Was hat das Neuköllner Roma-Kulturfestival „Herdelezi“ mit der Umgestaltung der Spandauer Altstadt zu tun? Und was verbindet den Gemeinschaftsgarten der Wohnungsbaugesellschaft Gewobag mit dem geplanten Flussbad an der Museumsinsel?

Gebäudeenergiegesetz: Fatale Verzögerung Das Gebäudeenergiegesetz wird in den wenigen vor der Wahl noch verbleibenden Sitzungswochen nicht wieder auf der Tagesordnung des Bundestages stehen. Das bedeutet einen erheblichen Rückschlag für die dringend erforderliche Steigerung der Energieeffizienz im Gebäudesektor und stellt die Verwirklichung der Klimaschutzziele in Frage.

weiter Neubauprojekt der Genossenschaft Marzahner Tor: Back to the Roots Vermieter suchen sich ihre neuen Mieter in aller Regel nach der Solvenz aus. Oder es gilt die Devise „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Für die 62 Wohnungen, die die Genossenschaft Marzahner Tor derzeit errichtet, gilt das nicht. Hier müssen Interessenten kreative Ideen für ein nachbarschaftliches Miteinander einreichen.

weiter Kooperationsvereinbarung: Mietpreisdämpfer mit Geburtsfehlern Die Vereinbarung des Senats mit den sechs städtischen Wohnungsunternehmen zur Mietendämpfung ist unter Dach und Fach. Beim Berliner Mieterverein (BMV) sieht man allerdings noch deutlichen Handlungsbedarf.

weiter Buchtipp: Bezahlbares Wohnen ist möglich Die Lösung der Wohnungsfrage ist für den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft entscheidend. Das Wohnen in den Zentren darf nicht zum Privileg Wohlhabender werden.

Mietrecht

Vorkaufsrecht

Service

