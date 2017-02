Die ungebetenen Besucher kommen mitten in der Nacht, aber auch um die Mittagszeit. Sie sind vermummt oder treten in Handwerksmontur auf. Sie haben einen Kuhfuß dabei, aber meist reicht ihnen ein Schraubendreher.

Die dunklen Monate zwischen Oktober und März sind Hochsaison für Wohnungs- und Hauseinbrüche. Welche Möglichkeiten es gibt, sich selbst und seine Wohnung zu schützen, zeigt jetzt ein E-Book, das kostenfrei aus dem Netz heruntergeladen werden kann. Das Internetportal Baufi24.de und die Initiative für aktiven Einbruchsschutz „Nicht bei mir!“ geben darin Ratschläge für präventives Verhalten, aber auch einen Überblick über Sicherheitstechnik, die durchaus einen großen Teil der Einbruchsversuche vereiteln kann. Denn für die meisten Einbrecher, so erklären die Autoren, muss es vor allem schnell gehen: Angekippte Fenster, offene Wohnungseingangstüren, überquellende Briefkästen sind eine Einladung. Das E-Book erläutert in kurzer und übersichtlicher Form, wie gerade auch Mieter vorbeugen können, was sie mit dem Vermieter absprechen sollten, worauf sie in Bezug auf einen Versicherungsfall achten müssen. Es zeigt, wo man fachlichen und polizeilichen Rat bekommt und welche Finanzhilfe es für jene gibt, die sicherheitsmäßig aufrüsten wollen und müssen.

Kostenloser Download unter:

www.baufi24.de/ratgeber/optimaler-einbruchschutz-fuer-ein-sicheres-zuhause/