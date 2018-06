Habersaathstraße 40-48: Zwischen Total-Abriss und Modernisierung

Pressemitteilung Nr. 25/18

Wieder einmal unternimmt ein Investor auf perfide Art den Versuch, angestammte Mieter aus ihren Wohnungen zu vertreiben. Nachdem der jetzige Vermieter der Habersaathstraße 40-48 im vergangenen Jahr zunächst den Abriss forcierte, schwenkt er nun um auf umfassende Modernisierungsmaßnahmen, die eine Mieterhöhung von rund 7 Euro pro Quadratmeter nach sich ziehen sollen. Von Schall- und Wärmeschutzmaßnahmen über Rück- und Neubau der intakten Bäder bis hin zu einem ansprechenden Wohnumfeld in der Hofanlage – den Mieterinnen und Mietern wird das eine Mietsteigerung von bis zu 300 Prozent einbringen. Dazu kommt ein eklatanter Leerstand von etwa 50 Prozent und die mutmaßliche Zweckentfremdung etlicher leerer Wohnungen als Feriendomizile. Die Habersaathstraße liegt in einem der teuersten Stadtteile des Bezirks Mitte; erst kürzlich wurden in der Chausseestraße Quadratmeterpreise von 15.000 Euro bei einem Verkauf erzielt.

„Wir appellieren laut und deutlich an das Bezirksamt, Verhandlungen mit dem Vermieter aufzunehmen sowie den Mietern Rechtssicherheit zu den geplanten Baumaßnahmen durch die Beauftragung eines Sachverständigen zu verschaffen“, sagt Sebastian Bartels, stellvertretender Geschäftsführer des Berliner Mietervereins. „Aktuell werden in der Modernisierungsankündigung drastische Mieterhöhungen angekündigt, zum Teil auch für Maßnahmen, die aus Sicht der Mieter bereits durch den vorherigen Eigentümer vorgenommen worden waren.“ Die Mieter fordern von Ephraim Gothe, Bezirksstadtrat für Bauen und Wohnen, auch den Leerstand beziehungsweise die Zweckentfremdung der leeren Wohnungen gründlich zu prüfen und ernsthafte Verhandlungen mit der Eigentümerin am Runden Tisch in Gang zu bringen. Die Zeit drängt, die Baumaßnahmen sollen bereits im September dieses Jahres beginnen.

Das 1984 als Schwesternwohnheim der Charité errichtete, von den Anwohnern aufgrund der bunten Fassade liebevoll Papageienhaus genannte Objekt war lange Zeit ein Mehrgenerationenhaus aller sozialer Schichten. Mieter bestätigen, dass damals regelmäßig Wartungs- und Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Im Jahre 2006 verkaufte der Senat das Objekt mit 106 Wohnungen mit rund 5000 Quadratmetern Wohnfläche für nur 2 Mio. Euro an einen privaten Eigentümer. Dieser hatte bereits energetische Sanierungsmaßnahmen vorgenommen, nebst Installation einer teuren Photovoltaikanlage auf dem Dach der Anlage. Der jetzige Eigentümer hat das Zehnfache des ursprünglichen Kaufpreises gezahlt und zunächst auf Abriss des Objekts spekuliert. Die Mieter leben seitdem in Sorge darüber, was aus ihnen und ihren Wohnungen werden soll.

Die Bundesregierung muss endlich wirksame Regularien schaffen, die Mieter vor hohen Modernisierungsumlagen schützen. Hier ist die von der Bundesregierung geplante Begrenzung auf 8 Prozent Umlage der Investition viel zu gering. Die dauerhafte Abwälzung von Modernisierungskosten in derartiger Höhe wird – wie im vorliegenden Fall – weiterhin zu Entmietungen führen, prognostiziert Bartels. Nur ein umfassender Schutz, einschließlich einer Kappungsgrenze für Modernisierungsumlagen deutlich unter der geplanten Grenze von 3 Euro pro Quadratmeter, stellt einen Schutz vor dem „Herausmodernisieren“ dar und könnte spekulative Investoren in ihre Schranken weisen.