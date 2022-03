Mieterhöhung erhalten? Miete bei Vertragsabschluss zu hoch? Wir helfen!

Der Berliner Mieterverein bietet allen Mietern Berlins mit der Aktion Mietpreisüberprüfung die Möglichkeit, die geforderte Miete bei Mieterhöhungen auf der Grundlage des Mietspiegels 2021 kostenlos überprüfen zu lassen. Die Teilnehmer erhalten eine differenzierte Berechnung mit den sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen sowie Empfehlungen.

Einfach den Fragebogen – Info 135A ausfüllen und an den Berliner Mieterverein senden:

per E-Mail oder per Post an Spichernstraße 1,10777 Berlin, z.H. Geschäftsführung.

Für die rechtliche Würdigung der Mieterhöhung insgesamt ist aber die Mitgliedschaft im Berliner Mieterverein Voraussetzung.

Terminvereinbarung für die Rechtsberatung: Telefon 030 – 226 260.

Die Aktion Mietpreisüberprüfung gilt auch für Mietprüfungen bei Wiedervermietung.

Hier ist der Fragebogen – Info 169A auszufüllen,

– bei Abschluss eines Mietvertrages zwischen dem 1.9.2018 und dem 31.8.2020

noch ein anderer Fragebogen,

– bei Abschluss eines Mietvertrages zwischen dem 1.9.2016 und dem 31.8.2018

noch ein anderer Fragebogen,

– bei Abschluss eines Mietvertrages vor dem 1.9.2016 noch ein anderer Fragebogen.

Hier finden Sie den Berliner Mietspiegel als Broschüre der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen:

Berliner Mietspiegel 2021 – Infobroschüre des Senats [PDF],

Straßenverzeichnis Berliner Mietspiegel 2021 [PDF].

Weitere Informationen zur Aktion Mietpreisüberprüfung