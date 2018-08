Mieterinnen und Mieter informieren Katrin Göring-Eckardt. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag zu Besuch beim Berliner Mieterverein

Die Wohnungsmärkte der meisten deutschen Groß- und Universitätsstädte laufen heiß. Zum Nachteil der Wohnungssuchenden, aber auch der Mieter in bestehenden Mietverhältnissen. Massiver Mietenanstieg, Kündigung und vorsätzliche Verdrängung sind leider regelmäßig auf der Tagesordnung. Nun wollte sich die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, ein Bild von den Mietersorgen im Hotspot Berlin machen und besuchte den Berliner Mieterverein.

Nina Lützenkirchen hat in der Neuköllner Hermannstraße jüngst mit ihrer WG einen neuen Mietvertrag abgeschlossen. 14 Euro pro Quadratmeter nettokalt wurden unterschrieben. Da hat die Mieterin selbst ein bisschen ein schlechtes Gewissen bekommen, ob man mit der Bereitschaft, soviel Miete zu zahlen, nicht auf der Gentrifizierungswelle mitschwimmt. Nina und ihre Mitmieter wollen sich aber wehren. Nach Berechnungen des Mietervereins wären 7,76 Euro pro Quadratmeter im Monat nettokalt die Mietpreisbremsenkappung. Der Vermieter verlangt also das Doppelte. Ob er sich auf Ausnahmen berufen konnte, war nicht zu vermuten. Mit Druck und der Ankündigung, sie könnten die Wohnung verlieren, versuchte der Vermieter, die Mieter von einer Auseinandersetzung über die Miethöhe abzuhalten. Doch die strengten eine gerichtliche Auseinandersetzung an. Da kein Rechtsschutz vorhanden war, einigten sich die Mieter bei 11,50 Euro pro Quadratmeter im Monat. Immer noch ein dickes Geschäft für den Vermieter.

Von einer Modernisierung der Wohnanlage in der Tempelhofer Gontermannstraße durch den österreichischen Investor BUWOG berichtete Pia Wicke. Zwar konnte durch eine außerordentliches Engagement einer sich gebildeten Mieterinitiative die Mieterhöhung nach Modernisierung von 2,80 auf 1,80 Euro pro Quadratmeter im Monat gesenkt werden, doch wurde auch die Maßnahme reduziert und manche Kröte blieb übrig. So wurden die alten Kastendoppelfenster nicht energetisch ertüchtigt und bei der finanziellen Härte will der Vermieter auf jeden Fall, dass die Mieter zunächst Wohngeld beantragen. Wohngeld als dauerhafte finanzielle Unterstützung, um energetische Modernisierung passfähig zu machen, dass wurde auch von Göring-Eckardt kritisch gesehen.

Einer besondere Belastung ist Mieter W. aus Charlottenburg ausgesetzt. Er hat bereits von seinem Vermieter die dritte Eigenbedarfskündigung erhalten. Bislang konnte er mit Hilfe des Mietervereins alles abwehren. Das Schlimme aber ist, dass es sich hierbei offenbar um einen vorgeschobenen Eigenbedarf handelt, denn der Vermieter begründete seinen Wohnbedarf mit seiner eigenen Wohnsituation, obwohl er – wie der Mieter detektivisch ermitteln konnte – gar nicht in der Wohnung lebt, die er gegenüber dem Gericht als Grund für seinen Bedarf angab.

Mieter, Mieterverein und die Fraktionsvorsitzende Göring-Eckardt erörterten dann, wie Eigenbedarfsgründe reduziert und die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen eingeschränkt werden kann.

Von einem weiteren Fall abstruser Modernisierungstätigkeit, die offenbar dem Verdrängen der Mieter dient, berichtete Theo Diekmann aus der Habersaathstraße in Mitte. Schon vor Jahren wurde das ehemalige Charité-Gebäude – auf Betreiben von Sarrazin verkauft – energetisch saniert. Doch der neue Eigentümer legt noch eine Schippe drauf. Jetzt sollen Wohnungsfußböden energetisch modernisiert werden. Das soll die Mieter 1,58 Euro pro Quadratmeter im Monat kosten, die Überarbeitung der Wohnungseingangstür in einer knapp 40 Quadratmeter großen Wohnung fast 250,- Euro jährlich.

Am Ende bestätigte die Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt, dass die energetische Gebäudesanierung offenbar nicht selten zu ganz anderen Zwecken als dem Klimaschutz genutzt wird, nämlich der Renditemaximierung. In ihrem Schlusswort bekräftige Göring-Eckardt, dass sie bei der Modernisierungsmieterhöhung, der Mietpreisbremse und dem Kündigungsschutz erheblichen gesetzlichen Handlungsbedarf sieht. Die bisherigen Lösungsvorschläge der Bundesregierung bewertete sie als nicht tauglich und verwies auf die Bundestagsanträge ihrer Fraktion.