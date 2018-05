Delegiertenversammlung des Berliner Mietervereins 2018: Senatorin Lompscher kritisiert den Koalitionsgipfel der Regierungsfraktionen des Bundestags

Rund 150 Anwesende auf der diesjährigen Delegiertenversammlung des Berliner Mietervereins erwarteten mit Spannung die Ausführungen der Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Katrin Lompscher, zu den Mietenproblemen.

„Ich habe den Eindruck, es gibt eine Menge zu tun auch auf Bundesebene. Der Koalitionsgipfel hat nur magere Ergebnisse hervorgebracht: ein rückwirkendes Baukindergeld und eine kleine Mietrechtsnovelle. Die Weichen müssen auf Bundesebene anders gestellt werden und man muss lauter werden, wenn wir feststellen, dass der Bund nicht angemessen auf die Fragen der Mieten- und Wohnungspolitik reagiert“, sagte sie in Anspielung auf die Demonstration der 25.000 im April. „Die Verschärfung der Mietpreisbremse sei im Übrigen überfällig“, forderte die Senatorin. Sie erklärte im Hinblick auf aktuelle Konflikte, dass der Wohnungsneubau für breite Schichten der Bevölkerung wegen der massiv gestiegenen Nachfrage eine zentrale Rolle im Senat spiele, man aber mangels weiterer Finanzmittel und anderer Schwierigkeiten derzeit nur eine Förderung von 5.000 Sozialwohnungen pro Jahr anpeilen könne. Die Senatorin erhielt viel Lob und Beifall für ihre differenzierte Wohnungsmarktbeurteilung – auch vom Bundesdirektor des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten. „Ich komme viel im Lande rum, habe aber noch nicht erlebt, dass eine Ministerin mit ihren Ausführungen so nah am Deutschen Mieterbund gewesen sei, wie Frau Lompscher.“