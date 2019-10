18. Berliner Mieterratschlag des Berliner Mietervereins

16.10.2019

Das RBB Fernsehen sucht für einen Fernsehbeitrag Mieterinnen und Mieter, die von den Regelungen zum Mietendeckel betroffen wären und vor der Kamera darüber berichten würden.

Bei Interesse bitte eine E-Mail an

bmv@berliner-mieterverein.de,

Stichwort „RBB -Mietendeckel“

15.10.19:

Die Produktionsfirma soisTV sucht für eine Wochenserie Mieterinnen und Mieter, denen wegen Eigenbedarfs gekündigt wurde oder die unverhältnismäßig hohe Nebenkostenabrechnungen erhalten haben oder deren Wohnungen auf Grund erheblicher Mängel nicht mehr den vertragsgemäßen Zustand entsprechen.

Bei Interesse bitte eine E-Mail an

bmv@berliner-mieterverein.de,

Stichwort „solistv“

14.10.19:

Das RBB-Fernsehen sucht für eine Livesendung am 17.10.2019 um 20:15 am Richardplatz in Neukölln Mieterinnen und Mieter, die von den Diskussionen um Mietendeckel und Enteignungen in Berlin betroffen sind und auf Wohnungssuche sind, bzw. Angst vor Verdrängung haben und im Rahmen der Diskussionssendung über ihre Erfahrungen berichten würden.

Bei Interesse bitte eine E-Mail an

bmv@berliner-mieterverein.de,

Stichwort „RBB Richardplatz“