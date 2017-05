Wechsel im Berliner Mieterverein

Neuer Vorstand will Erfolgskurs fortsetzen

Pressemitteilung Nr. 13/17

Am 8. Mai 2017 haben die 125 Delegierten des Berliner Mietervereins einen neuen Vorstand gewählt. Als Vorsitzender wurde der bisherige Schatzmeister und Kreuzberger Rechtsanwalt Dr. Rainer Tietzsch gewählt. Neue Schatzmeisterin ist die Juristin Dr. Jutta Hartmann, neue Schriftführerin die Chemikerin Gundel Riebe.

Der langjährigen Vorstandsmitglieder Edwin Massalsky und Dr. Regine Grabowski kandidierten aus Altersgründen nicht mehr. Der Bundesdirektor des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten und BMV-Geschäftsführer Reiner Wild würdigten die Verdienste der ausgeschiedenen ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder. Edwin Massalsky trat 1984 in den Vorstand ein und wurde 1987 Vorsitzender. Der heute 74-jährige Kaufmann stand mit einer kurzen Unterbrechung seitdem der Mieterorganisation vor. Mit dem Beitritt des Mietervereins (Ost-)Berlin in den Berliner Mieterverein im Jahr 1990 wurde die Ökonomin Dr. Regine Grabowski in den Vorstand gewählt. Sie hatte dieses Amt 27 Jahre inne. 1984 hatte der Berliner Mieterverein 15.000 Mitglieder. Unter der Ägide des alten Vorstands wuchs die Organisation und ist mit mehr als 160.000 Mitgliedern heute Europas größter Mieterverein.

„Wir wollen den Erfolgskurs des Mietervereins trotz des schwierigen Wohnungsmarktumfeldes unbedingt fortsetzen“, bekräftigten der neue Vorsitzende Dr. Rainer Tietzsch und BMV-Geschäftsführer Reiner Wild. Dabei wird die Bundestagswahl zu einem wichtigen Datum. „Für einen wirkungsvolleren Mieterschutz brauchen wir eine grundlegende Reform des Mietrechts. Wir werden uns mit allen zur Verfügung stehenden Kräften dafür einsetzen“, betonte die neue Verbandsspitze.