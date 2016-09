Konferenz des Netzwerks Mieten & Wohnen:

Am Freitag und Samstag, den 16. und 17. September 2016, lädt das Netzwerk Mieten & Wohnen zur zweiten Konferenz „Wege zum bezahlbaren Wohnraum“ in das

Institut für Sozialwissenschaften in der Humboldt Universität Berlin

Universitätsstraße 3 b

10117 Berlin

ein.

Angespannte Wohnungsmärkte führen zunehmend zu Verlusten günstiger Wohnungen und der Verdrängung von Haushalten mit mittleren und niedrigen Einkommen. Zwar ist die Politik nicht untätig geblieben und hat unter anderem die Mietpreisbremse eingeführt. Segregation und Verdrängung schreiten dennoch fort und stellen die Wirkung der Instrumente zur Entschärfung der Wohnungsnot in Frage. Die Diskussion über weitere Lösungsansätze ist daher erforderlich.

In dem Netzwerk Mieten & Wohnen haben sich Organisationen und Einzelmitglieder zusammengeschlossen, um sich der Frage nach würdigen Wohnverhältnissen und einer besseren Wohnungspolitik aus unterschiedlichen Blickrichtungen zu nähern und interdisziplinär zu diskutieren.

Würdige Wohnverhältnisse für alle Menschen bedingen nicht nur ein gutes Mietrecht, sondern darüber hinaus auch gute Wohnverwaltung, kompetente Gemeinwesensarbeiterinnen, engagierte Nachbarn, Stadtplaner mit Weitblick, Architekten mit kreativen Ideen und Menschen, die Bedürfnisse für das Wohnen definieren.

Das Netzwerk soll für diese interdisziplinäre Diskussion einen Raum schaffen, damit die Diskussion nicht nur Fachleuten und Politikern überlassen bleibt.

Die Konferenz am 16. Und 17. September, knüpft inhaltlich an die Vorjahreskonferenz in Hamburg an. Nach einer kurzen Einführung in verschiedene Themen, besteht für Interessierte an diesen beiden Tagen die Möglichkeit, sich in Workshops an der Diskussion und der Suche nach neuen Lösungsansätzen zu beteiligen.

Zu folgenden Themenfeldern werden in drei Zeitphasen Workshops angeboten:

Was ist die gerechte Miete Nebenkosten, die zweite Miete

Bezahlbarer Neubau und Stadtentwicklung

Bezahlbarer Neubau – Gebäude und Nutzer

Workshopphase I: Freitag 15-17 Uhr

Workshopphase II: Freitag, 17-19 Uhr

Workshopphase III: Samstag, 10-12 Uhr

Weitere Informationen unter www.netzwerk-mieten-wohnen.de

Kontakt Netzwerk Mieten & Wohnen

c/o Mieter helfen Mietern

Bartelsstraße 30

20357 Hamburg

Mehr Infos

www.netzwerk-mieten-wohnen.de

info@netzwerk-mieten-wohnen.de

Tel.: +49 23 49 61 14 64