30 Prozent aller Umziehenden haben sich auch ein Jahr nach ihrem Einzug noch nicht komplett eingerichtet. Das ergab eine Umfrage des Immobilienportals immowelt.de.

Fast jeder kennt das von seinem letzten Umzug: Man ist zwar schon längst eingezogen, es stehen aber immer noch unausgepackte Kartons in der Ecke, und die Gardinen sind auch noch nicht alle aufgehängt.

Am häufigsten fehlen noch die Bilder an den Wänden. Unter denen, die ihren Umzug noch nicht vollendet haben, lebt fast die Hälfte noch zwischen kahlen Wänden. Bei 35 Prozent hängen noch nackte Glühbirnen an der Decke. Häufig sind auch noch nicht alle Umzugskartons ausgepackt oder alle Wände gestrichen.

Jüngere Leute schaffen es häufiger nicht, ihren Umzug zu vollenden: Bei den Unter-40-Jährigen schieben 46 Prozent die letzten Einrichtungsarbeiten länger als ein Jahr auf. Menschen über 60 sind besser organisiert. Unter ihnen wohnen nur 15 Prozent nach 12 Monaten noch im Provisorium. Auch 45 Prozent der Haushalte mit Kindern haben nach einem Jahr noch nicht alles erledigt.

Jens Sethmann