Das DOMINO-Projekt

DOMINO ist ein EU-gefördertes Forschungsprojekt, das sich mit Energieeffizienz in Haushalten auseinandersetzt und neben Berlin auch noch in Brüssel und Neapel stattfindet. Im Mittelpunkt des Projekts steht die sogenannte DOMINO Challenge, ein Energiesparspiel, bei dem teilnehmende Privathaushalte versuchen möglichst viel Strom zu sparen. Gewinnen können Teilnehmerinnen und Teilnehmer gleich doppelt: erstens, indem sie Stromkosten sparen und zweitens gibt es auch Gutscheine im Wert von 100 Euro pro Haushalt zu gewinnen.

Hauptzielgruppe der Challenge sind idealerweise Personen zwischen 28 und 49 Jahren, die in Berlin leben, ein Smartphone oder Tablet besitzen und Spaß am Ausprobieren neuer Technik haben. Das Spiel wird in Teams aus jeweils 5 Haushalten gespielt, die nacheinander teilnehmen. Der voraussichtliche Starttermin der DOMINO Challenge ist der 21. November 2016. Falls es noch freie Plätze gibt, ist auch ein späterer Einstieg noch möglich.

Ziel des Projekts ist es, das Bewusstsein für den privaten Stromverbrauch zu fördern und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Energiesparen zu motivieren.

Mehr Informationen vom Veranstalter: Das DOMINO Stromsparspiel